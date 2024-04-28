У Шойгу знову заявили про "відбиту" атаку. У Калузькій області дрони були біля нафтобази

Російське Міністерство оборони, яке очолює Сергій Шойгу, заявило, що нібито вночі "збили" і "перехопили" 17 дронів. За словами росіяни, у Брянській області було знищено дев'ять безпілотників, у Курській - три, Калузькій - три, Бєлгородській - два.

Губернатор Калузькій області також заявив, що нібито регіон намагалися атакували дрони. Він стверджує, що нібито біля нафтобази у місті Людинове впали три безпілотники.

"Постраждалих та руйнувань немає. Проводяться перевірочні заходи", - написав російський чиновник.