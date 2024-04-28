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У Шойгу снова заявили об "отбитой" атаке. В Калужской области дроны были возле нефтебазы

Иллюстративное фото: в Калужской области РФ дроны упали возле нефтебазы (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Минобороны России заявило, что якобы отбило атаку дронов в ночь на 27 апреля. При этом в Калужской области утверждают, что беспилотники упали возле нефтебазы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и губернатора Калужской области Владислава Шапшу в Telegram.

Российское Министерство обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, заявило, что якобы ночью "сбили" и "перехватили" 17 дронов. По словам россияне, в Брянской области было уничтожено девять беспилотников, в Курской - три, Калужской - три, Белгородской - два.

Губернатор Калужской области также заявил, что якобы регион пытались атаковать дроны. Он утверждает, что якобы возле нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника.

"Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", - написал российский чиновник.

 

Взрывы в России 27 апреля

Напомним, минувшей ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. В сети сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

Источники РБК-Украина сообщили, что СБУ атаковала два НПЗ на Кубани - Ильский и Славянский. Ранее они уже были атакованы украинскими военными.

Также СБУ вместе с Силами обороны атаковала дронами военный аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае. Там размещали самолеты, РЛС и РЭБ россиян.

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