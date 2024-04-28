У Шойгу снова заявили об "отбитой" атаке. В Калужской области дроны были возле нефтебазы

Российское Министерство обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, заявило, что якобы ночью "сбили" и "перехватили" 17 дронов. По словам россияне, в Брянской области было уничтожено девять беспилотников, в Курской - три, Калужской - три, Белгородской - два.

Губернатор Калужской области также заявил, что якобы регион пытались атаковать дроны. Он утверждает, что якобы возле нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника.

"Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", - написал российский чиновник.