У Шойгу снова заявили об "отбитой" атаке. В Калужской области дроны были возле нефтебазы

Минобороны России заявило, что якобы отбило атаку дронов в ночь на 27 апреля. При этом в Калужской области утверждают, что беспилотники упали возле нефтебазы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и губернатора Калужской области Владислава Шапшу в Telegram.
Российское Министерство обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, заявило, что якобы ночью "сбили" и "перехватили" 17 дронов. По словам россияне, в Брянской области было уничтожено девять беспилотников, в Курской - три, Калужской - три, Белгородской - два.
Губернатор Калужской области также заявил, что якобы регион пытались атаковать дроны. Он утверждает, что якобы возле нефтебазы в городе Людиново упали три беспилотника.
"Пострадавших и разрушений нет. Проводятся проверочные мероприятия", - написал российский чиновник.
Напомним, минувшей ночью в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. В сети сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.
Источники РБК-Украина сообщили, что СБУ атаковала два НПЗ на Кубани - Ильский и Славянский. Ранее они уже были атакованы украинскими военными.
Также СБУ вместе с Силами обороны атаковала дронами военный аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае. Там размещали самолеты, РЛС и РЭБ россиян.
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