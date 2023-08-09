Шойгу пригрозив, що Росія нарощуватиме війська на своїх західних кордонах

Як зазначається, це сталося після того, як Польща, Литва та Латвія оголосили про плани посилити свою армію на кордонах з Білоруссю.

Шойгу також заявив, що очікує, що значні сили та озброєння НАТО будуть розміщені у Фінляндії, яка щойно приєдналася до військового альянсу.

Варто зазначити, що на заході Росія межує з Норвегією, Фінляндією, Естонією, Литвою, Польщею, Білоруссю, Україною, Грузією та Азербайджаном.

Що передувало

Після того як найманці ПВК "Вагнера" почали переміщуватися з Росії до Білорусі, сусідні країни почали укріплювати свої кордони.

Зокрема, Польща планує відправити ще дві тисячі солдатів на підтримку Прикордонної служби на кордоні з Білоруссю.

Кабінет Міністрів Латвії оголосив про шестимісячний посилений режим щодо охорони кордону з Білоруссю.

А Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.

Зазначимо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ПВК "Вагнера", які знаходяться у Білорусі, можуть чинити провокації на кордоні країн НАТО.