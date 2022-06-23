Шойгу заявил о срочной необходимости укрепить оборону России и Беларуси

Власти РФ и Беларуси должны принять немедленные меры по укреплению обороны государств.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - подчеркнул министр.
По его словам, РФ готова оказать любую поддержку Беларуси в оборонной сфере.
Напомним, ранее Шойгу заявлял, что Россия “сознательно замедляет наступление” своих войск в Украине.
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