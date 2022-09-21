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Шойгу отрицает войну с Украиной: идет с "коллективным Западом"

Новина українською →
Москва, Среда 21 сентября 2022 09:43
Шойгу отрицает войну с Украиной: идет с "коллективным Западом" Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Россия вроде бы не ведет войну против Украины. Она продолжается с так называемым "коллективным Западом."

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Минобороны РФ.

"Мы воюем не с Украиной, а с коллективным Западом, потому что оружие, которое было у Украины, оно фактически закончилось - это бывшее советское оружие. Многие, особенно младоевропейцы, передали все вооружение Украине, но мы все выбиваем, выбиваем, выбиваем" , - заявил Шойгу.

Мобилизация в РФ

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин объявил в своей стране частичную мобилизацию. Указ уже подписан и мобилизация начинается уже с сегодняшнего дня.

Да, будут призывать тех, кто сейчас в запасе и с опытом службы в армии РФ, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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