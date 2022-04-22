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Шойгу за провал войны, вероятно, ожидает трибунал, - ГУР

Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны России Сергей Шойгу выступал за силовое решение вопроса касаемо Украины. За провал войны против нашей страны его, вероятно, ожидает трибунал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого на телемарафоне.

"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.

Война России против Украины длится пятьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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