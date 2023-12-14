Шойгу призначив нового командира знищеного крейсера "Москва"

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив нового командира ракетного крейсера "Москва". І це попри те, що корабель було знищено у квітні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР .

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднює витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 з грифом "для службового користування", - йдеться в повідомленні.

В Росії призначили нового командира знищеного крейсера "Москва" (t.me/DIUkraine)

Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського Чорноморського флоту крейсера "Москва" з’явився новий командир - Саватєєв Андрєй Ігорєвіч. При цьому, посаду командира Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.

Знищення крейсера "Москва"

Увечері 13 квітня 2022 року українські військові завдали по крейсеру "Москва" удару двома крилатими ракетами "Нептун", російська сторона підтвердила лише пожежу з детонацією боєкомплекту. При цьому Міноборони Росії заявило про повну евакуацію екіпажу.

Наступного дня в Росії повідомили, що пожежу нібито загасили, але флагман затонув під час буксирування. Пізніше офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 людей оголосили зниклими безвісти.

За інформацією РНБО, з екіпажу "Москви" було всього врятовано лише 58 людей. А повідомленню про нібито пожежу на кораблі російське телебачення присвятило у випуску новин лише 28 секунд.

Вважається, що це найдорожча військова втрата Росії у війні проти України, оскільки залишкова вартість крейсера оцінювалася в 750 млн. доларів.

Крейсер "Москва" був збудований у 1976 році на суднобудівному заводі в Миколаєві. Цей корабель довжиною трохи більше 186 метрів і завширшки майже 21 метр налічував пів тисячі людей екіпажу. Крейсер брав участь у російсько-грузинській війні, російських військових процесах біля Сирії.