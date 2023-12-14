Шойгу назначил нового командира уничтоженного крейсера "Москва"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил нового командира ракетного крейсера "Москва". И это, несмотря на то, что корабль был уничтожен в апреле 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародует выписку из приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу №1012 с грифом "для служебного пользования", - говорится в сообщении.

В России назначили новый командир уничтоженного крейсера "Москва" (t.me/DIUkraine)

Согласно датированному 10 сентября 2022 года документу, у флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва" появился новый командир - Саватеев Андрей Игоревич. При этом должность командира Саватеев занял как временно исполняющий обязанности.

Уничтожение крейсера "Москва"

Вечером 13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по крейсеру "Москва" удар двумя крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.

На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

По информации СНБО, из экипажа "Москвы" было всего спасено только 58 человек. А сообщению о якобы пожаре на корабле российское телевидение посвятило в выпуске новостей всего 28 секунд.

Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

Крейсер "Москва" был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве. Этот корабль длиной чуть более 186 метров и в ширину почти 21 метр насчитывал пол тысячи человек экипажа. Крейсер участвовал в российско-грузинской войне, российских военных действиях на местности Сирии.