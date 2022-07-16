UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях

Фото: Шойгу приказал оккупантам идти в атаку (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Александр Белоус

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт минобороны РФ.

По информации ведомства, Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Там добавили, что Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр" в Украине.

Напомним, по данным британской разведки, российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу. Боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте, несмотря на заявления россиян о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ШойгуВторжение России в Украину