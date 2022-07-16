Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт минобороны РФ .

Там добавили, что Шойгу проинспектировал российские группировки войск "Юг" и "Центр" в Украине.

По информации ведомства, Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Напомним, по данным британской разведки, российские наступательные операции по-прежнему ограничены по своему размаху и масштабу. Боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены в Северске и Бахмуте, несмотря на заявления россиян о том, что они вошли на окраину города Северск в начале недели.

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