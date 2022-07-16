Шойгу наказав силам вторгнення в Україну атакувати на всіх напрямках

Керівник військового відомства Росії Сергій Шойгу дав наказ силам вторгнення в Україну про наступ на всіх ділянках фронту. Наказ був даний після інспекції угруповань військ "Південь" і "Центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міноборони РФ .

Там додали, що Шойгу проінспектував Російські угруповання військ "Південь" і "Центр" в Україні.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські наступальні операції як і раніше обмежені за своїм розмахом і масштабом. Бойові дії на захід від Лисичанська зосереджені в Сіверську і Бахмуті, попри заяви росіян про те, що вони увійшли на околицю міста Сіверськ на початку тижня.

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