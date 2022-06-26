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Шойгу приехал на оккупированную территорию Украины, - росСМИ

Фото: Сергей Шойгу (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл на временно оккупированную территорию Украины. Якобы для "инспектирования войск", вовлеченных в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Интерфакс.

При этом точное местонахождение российского министра не сообщается.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российское группировки войск (сил), вовлеченных в специальной военной операции (войне - ред.) в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром российские войска ударили ракетами по столице Украины. Они попали в жилой дом в Шевченковском районе и на территорию детсада. Известно об одном погибшем и четырех раненых

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Сергей ШойгуОккупированные территорииВойна России против Украины