Шойгу приехал на оккупированную территорию Украины, - росСМИ

При этом точное местонахождение российского министра не сообщается.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российское группировки войск (сил), вовлеченных в специальной военной операции (войне - ред.) в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром российские войска ударили ракетами по столице Украины. Они попали в жилой дом в Шевченковском районе и на территорию детсада. Известно об одном погибшем и четырех раненых

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