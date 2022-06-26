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Шойгу приїхав на окуповану територію України, - росЗМІ

Фото: Сергій Шойгу (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув на тимчасово окуповану територію України. Нібито для "інспектування військ", залучених у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Інтерфакс.

При цьому точне місцезнаходження російського міністра не повідомляється.

"Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ (сил), залучене у спеціальній військовій операції (війні - ред.) в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по столиці України. Вони влучили у житловий будинок в Шевченківському районі та на територію дитсадку. Відомо вже про одного загиблого та чотирьох поранених

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Сергей ШойгуОкуповані територіїВійна Росії проти України