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Шойгу придумал новое объяснение для вторжения России в Украину, не забыв о НАТО

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталия Гурковская

Решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных правительством Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу, 20 августа.

"На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Шойгу.

По его словам, "на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий (Путин, - ред.) принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции".

Как сообщалось, недавно руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу приказал силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр".

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Война в Украине