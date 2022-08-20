Шойгу придумал новое объяснение для вторжения России в Украину, не забыв о НАТО

Решение о проведении "специальной операции" в Украине было принято якобы из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных правительством Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса в субботу, 20 августа.

"На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России", - сказал Шойгу.

По его словам, "на этом фоне в феврале Верховный главнокомандующий (Путин, - ред.) принял единственно верное решение о проведении специальной военной операции".