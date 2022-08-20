Шойгу вигадав нове пояснення для вторгнення Росії в Україну, не забувши про НАТО

Рішення про проведення "спеціальної операції" в Україні було ухвалене нібито через неприйнятні загрози безпеці Росії, створені урядом України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу на пленарному засіданні Першого Міжнародного антифашистського конгресу в суботу, 20 серпня.

"Протягом восьми років київський режим чинив кричущі злочини щодо громадян ДНР і ЛНР. Загинули тисячі ні в чому не винних людей, включаючи дітей. Одночасно розпочалося військове освоєння української території Північноатлантичним альянсом. Київ взяв курс на вступ до НАТО. Все це створило неприйнятні загрози безпеці Росії", - сказав Шойгу.

За його словами, "на цьому фоні в лютому Верховний головнокомандувач (Путін, - ред.) ухвалив єдине вірне рішення про проведення спеціальної військової операції".