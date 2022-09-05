Шойгу похвастался уже четвертым за месяц "взятием" поселка Пески на Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который рискует потерять пост из-за неудач российской армии в Украине, вновь заявил о "взятии" поселка Пески Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram .

Шойгу похвастался "захватом" Песков 2 сентября, однако до этого похожие заявления делали еще три человека.

Так, 4 августа о "взятии" поселка объявил замполит батальона 11-го полка так называемой "ДНР". Второй раз о "победе" заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Традиционно похвастался "успехом" российской армии глава Чечни Рамзан Кадыров. Он 21 августа заявил о якобы захвате Песков.

Отмечается, что Шойгу, объявляя фейковые успехи, пытается удержаться за пост министра.

"Восхваление такой "выдающейся" победы на седьмой месяц полномасштабной войны свидетельствует лишь о том, что Шойгу боится потерять должность и цепляется за нее из последних сил", - говорится в сообщении.