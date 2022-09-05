Шойгу похвалився вже четвертим за місяць "взяттям" селища Піски на Донбасі

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який ризикує втратити посаду через невдачі російської армії в Україні, знову заявив про "взяття" селища Піски Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

Шойгу похвалився "захопленням" Пісків 2 вересня, проте до цього схожі заяви робили ще троє осіб. Так, 4 серпня про "взяття" селища оголосив замполіт батальйону 11-го полку так званої "ДНР". Вдруге про "перемогу" заявив представник Міноборони Росії Ігор Конашенков. Традиційно похизувався "успіхом" російської армії глава Чечні Рамзан Кадиров. Він 21 серпня заявив про нібито захоплення Пісків. Зазначається, що Шойгу, оголошуючи фейкові успіхи, намагається втриматися за посаду міністра. "Хизування такою "видатною" перемогою на сьомий місяць повномасштабної війни свідчить лише про те, що Шойгу боїться втратити посаду та чіпляється за неї з останніх сил", - йдеться у повідомленні.