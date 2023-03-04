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Шойгу нібито побував в Україні: "інспектував" окупантів і дав їм по медалі

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито знову побував на окупованій території України. Він "проінспектував" загарбників та дав їм по медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Міноборони РФ.

"Міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу проінспектував передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку під час роботи у зоні проведення СВО (війни - ред.)", - йдеться в описі під відео.

Як вказано в повідомленні російського Міноборони, Шойгу нібито заслухав доповідь командувача угрупуванням окупантів генерала Рустама Мурадова, який командував провальним наступом на Вугледар, а також інших офіцерів.

Також зазначається, що Шойгу подякував своїм загарбникам за окупацію території та нібито "героїзм". Він вручив їм за це так звані "ордени мужності", відзнаки "георгіївський хрест" та медалі "за відвагу".

Нагадаємо, російське Міноборони в січні вже повідомляло, що Шойгу нібито "проінспектував" окупаційні війська у зоні проведення так званої "спецоперації".

Додамо, коли росЗМІ заявляли про чергові "інспекції" Шойгу передових позицій російських підрозділів, виявилося, що він знаходився за 75 кілометрів від лінії фронту (в районі населеного пункту Армянськ у тимчасово окупованому Криму).

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Министерство обороны РФСергей Шойгу