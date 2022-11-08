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Шойгу нібито побував в Україні: "інспектував" генерала Суровікіна

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Росія, Вівторок 08 листопада 2022 23:08
Шойгу нібито побував в Україні: "інспектував" генерала Суровікіна Фото: міністр оборони РФ Сергій Шойгу (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу нібито завітав до командного пункту Об'єднаного угруповання російських військ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони РФ.

Повідомляється, що Шойгу заслухав доповідь командувача російських військ Сергія Суровікіна, а також порушував питання забезпечення мобілізованих.

Також окремо наголошується, що цей командний пункт розташований у так званій "зоні проведення спецоперації", тобто на території України.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін розмірковує над звільненням міністра оборони Сергія Шойгу та перекладенням на нього вини за поразку у війні.

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