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Шойгу якобы побывал в Украине: "инспектировал" генерала Суровикина

Новина українською →
Россия, Вторник 08 ноября 2022 23:08
Шойгу якобы побывал в Украине: "инспектировал" генерала Суровикина Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу якобы посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны РФ.

Сообщается, что Шойгу заслушал доклад командующего российскими войсками Сергея Суровикина, а также поднимал вопросы обеспечения мобилизованных.

Также отдельно подчеркивается, что этот командный пункт расположен в так называемой "зоне проведения спецоперации", то есть на территории Украины.

Напомним, в октябре сообщалось, что президент России Владимир Путин размышляет над увольнением министра обороны Сергея Шойгу и переложением на него вины за поражение в войне.

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