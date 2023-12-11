Шовковський остаточно змінив статус на чолі "Динамо"

48-річний коуч втратив статус виконувача обов'язків головного тренера. Зі всією повнотою влади він готуватиме столичний гранд до другої частини сезону 2023/24.

Шовковський став в. о. керманича "Динамо" після звільнення Мірчі Луческу. Під його керівництвом "біло-сині" зіграли 4 матчі Прем'єр-ліги, в яких здобули чотири перемоги зі загальним рахунком 10:2. Кияни піднялися на 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, а за втраченими очками йдуть тіньовим лідером разом із донецьким "Шахтарем".

Деталі контракту Шовковського з "Динамо" наразі невідомі. Менеджмент клубу пообіцяв розкрити подробиці згодом. Робота з "біло-синіми" для українського фахівця перший самостійний досвід у ролі головного. Досі він працював лише асистентом.

Хто такий Олександр Шовковський

Корінний киянин, вихованець "Динамо". Усю ігрову кар'єру провів у складі "біло-синіх", заголом відігравши 24 сезони за столичний гранд.

У складі "Динамо" провів 635 офіційних матчів. Шовковський здобув із киянами 14 чемпіонських титулів, 11 Кубків України та 6 Суперкубків країни. Разом із "біло-синіми" дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів 1998/99 і тоді ж був номінований на "Золотий м'яч".

У збірній України дебютував у 19 років. Загалом у 1994-2012 рр. провів за "синьо-жовтих" 92 матчі (46 – без пропущених м'ячів). Був основним голкіпером на ЧС-2006, де встановив унікальне досягнення в 1/8 фіналу – не пропустив жодного пенальті в післяматчевій серії зі Швейцарією.

У квітні-червні був в. о. керманича "Динамо", поки Луческу відновлювався після операції (+6, =1, -1). Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Шевченка. Презентував автобіографію "Усе в твоїх руках" після завершення ігрової кар'єри. Депутат Київради від партії УДАР.