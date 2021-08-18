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Шовковский и новые футболисты: кто будет тренировать и играть в сборной Петракова

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Он рассказал о специалистах, которые войдут в его тренерский штаб для подготовки национальной команды в отборочным матчам ЧМ-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление тренера в интервью "Профутбол Digital".

Он огласил тренерский штаб, но с "ними еще не разговаривал". В тренерский штаб, как он планирует, войдут:

  • Андрей Анненков, который сейчас работает в "Черноморце",
  • Вячеслав Кернозенко - тренер вратарей,
  • Вячеслав Ружинцев и Иван Баштовый - тренера по физической подготовке,
  • Александр Шовсковский - тренер.

"Над кандидатурой еще одного специалиста я еще буду думать", - сказал Петраков.

Он также рассказал в интервью пресс-службе УАФ, будут ли довызваны еще какие-то игроки.

"В основной обойме будет 26 игроков - Тарас Качараба из пражской "Славии" и Даниил Сикан из "Шахтера" присоединятся к уже объявленным игрокам. В резервный список я включил Сергея Булецу из "Зари", - сообщил он.

Напомним, Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

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Футбол