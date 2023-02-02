Сховав під підлогою машини. У Львівській області чоловік намагався ввезти десятки пачок гривень

Прикордонники у Львівській області виявили мікроавтобус, у якому чоловік намагався ввезти десятки пачок гривень готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Повідомляють, що під час огляду мікроавтобуса правоохоронці виявили численні пачки гривень. Вони були заховані під підлогою та за обшивкою автомобіля. Наразі йде підрахунок коштів, з'ясовується їх походження.

"У Львівській області прикордонники виявили купу грошей, яку водій намагався незаконно ввезти до України", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно з правоохоронцями викрили організатора незаконного переправлення людей до Молдови. Він надавав ухилистам фейкові документи щодо інвалідності.

Також повідомлялося, що прикордонники Харківської області затримали пасажира маршрутного таксі, який перевозив зброю та гранати. Він важко пояснити, звідки їх узяв.

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