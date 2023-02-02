UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сховав під підлогою машини. У Львівській області чоловік намагався ввезти десятки пачок гривень

Фото: у Львівській області чоловік намагався завезти десятки пачок гривень (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прикордонники у Львівській області виявили мікроавтобус, у якому чоловік намагався ввезти десятки пачок гривень готівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"У Львівській області прикордонники виявили купу грошей, яку водій намагався незаконно ввезти до України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що під час огляду мікроавтобуса правоохоронці виявили численні пачки гривень. Вони були заховані під підлогою та за обшивкою автомобіля. Наразі йде підрахунок коштів, з'ясовується їх походження.

Раніше ми писали, що військовослужбовці Одеського прикордонного загону спільно з правоохоронцями викрили організатора незаконного переправлення людей до Молдови. Він надавав ухилистам фейкові документи щодо інвалідності.

Також повідомлялося, що прикордонники Харківської області затримали пасажира маршрутного таксі, який перевозив зброю та гранати. Він важко пояснити, звідки їх узяв.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьпограничная служба