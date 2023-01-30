Не сховалися від очей та ударів. Військові показали ліквідацію росіян під Бахмутом

Сьогодні, 30 січня, військові 93 бригади знищили окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"93 завжди вас бачить" - робота ОМБр Холодний яр на Бахмутському напрямку", - заявив Павлюк. Він також додав, що окупантам не сховатись від очей та ударів українського війська навіть вночі.