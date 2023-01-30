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Не сховалися від очей та ударів. Військові показали ліквідацію росіян під Бахмутом

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Бахмут, Понеділок 30 січня 2023 16:24
Не сховалися від очей та ударів. Військові показали ліквідацію росіян під Бахмутом Фото: ОМБр Холодний Яр вночі знищила росіян на Бахмутському напрямку(facebook.com 93OMBr)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 січня, військові 93 бригади знищили окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"93 завжди вас бачить" - робота ОМБр Холодний яр на Бахмутському напрямку", - заявив Павлюк.

Він також додав, що окупантам не сховатись від очей та ударів українського війська навіть вночі.

Нагадаємо, днями в мережі з'явилось відео, як українські військові знищили ворожу техніку та особовий склад окупантів.

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Збройні сили України Бахмут Війна Росії проти України
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