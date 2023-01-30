Не скрылись от глаз и ударов. Военные показали ликвидацию россиян под Бахмутом

Сегодня, 30 января, военные 93 бригады уничтожили оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"93 всегда вас видит" - работа ОМБр Холодный овраг на Бахмутском направлении", - заявил Павлюк. Он также добавил, что оккупантам не уйти от глаз и ударов украинского войска даже ночью.