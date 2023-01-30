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Не скрылись от глаз и ударов. Военные показали ликвидацию россиян под Бахмутом

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Бахмут, Понедельник 30 января 2023 16:24
Не скрылись от глаз и ударов. Военные показали ликвидацию россиян под Бахмутом Фото: ОМБр Холодный Яр ночью уничтожил россиян на Бахмутском направлении (facebook.com 93OMBr)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 января, военные 93 бригады уничтожили оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"93 всегда вас видит" - работа ОМБр Холодный овраг на Бахмутском направлении", - заявил Павлюк.

Он также добавил, что оккупантам не уйти от глаз и ударов украинского войска даже ночью.

Напомним, на днях в сети появилось видео, как украинские военные уничтожили вражескую технику и личный состав оккупантов.

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