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Шотландський топ-клуб несподівано підписав голкіпера середняка УПЛ: що відомо про трансфер

Данді, Четвер 26 червня 2025 11:28
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Шотландський топ-клуб несподівано підписав голкіпера середняка УПЛ: що відомо про трансфер Фото: Євген Кучеренко (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрій Костенко

Шотландський футбольний клуб "Данді Юнайтед" оголосив про підписання воротаря черкаського ЛНЗ Євгена Кучеренка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про угоду

Контракт 25-річного голкіпера з шотландським клубом розрахований на два роки та має опцію продовження ще на сезон.

Кучеренко виступав за ЛНЗ з січня 2024 року, коли приєднався до команди на правах вільного агента після відходу з грузинської "Діли". За цей час провів за черкасців 35 матчів, пропустив 46 голів та в 9-ти зустрічах зіграв на нуль.

Хто такий Євген Кучеренко

Уродженець Києва, проте у професіональний футбол прийшов з академії донецького "Шахтаря".

В Україні грав за ковалівський "Колос", "Поділля" з Хмельницького та ЛНЗ. За кордоном – у португальській "Уніан Лейрія" та грузинській "Ділі". Провів один поєдинок за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює Кучеренка в 600 тисяч євро.

Що відомо про "Данді Юнайтед"

Шотландський клуб з понад віковою історією – заснований у 1909 році. За популярністю поступається місцевим грандам – "Селтіку" та "Рейнджерсу", проте має право називатися топ-клубом національного рівня. Був чемпіоном Шотландії у 1983 році, двічі перемагав у Кубку.

На міжнародному рівні – грав у фіналі Кубка УЄФА-1986/87 та півфіналі Кубка чемпіонів-1983/84.

У останньому чемпіонаті Шотландії "Данді Юнайтед" посів 4-те місце, що дало йому право виступити в кваліфікації Ліги конференцій.

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