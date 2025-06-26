Шотландський топ-клуб несподівано підписав голкіпера середняка УПЛ: що відомо про трансфер

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про угоду

Контракт 25-річного голкіпера з шотландським клубом розрахований на два роки та має опцію продовження ще на сезон.

Кучеренко виступав за ЛНЗ з січня 2024 року, коли приєднався до команди на правах вільного агента після відходу з грузинської "Діли". За цей час провів за черкасців 35 матчів, пропустив 46 голів та в 9-ти зустрічах зіграв на нуль.

Хто такий Євген Кучеренко

Уродженець Києва, проте у професіональний футбол прийшов з академії донецького "Шахтаря".

В Україні грав за ковалівський "Колос", "Поділля" з Хмельницького та ЛНЗ. За кордоном – у португальській "Уніан Лейрія" та грузинській "Ділі". Провів один поєдинок за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює Кучеренка в 600 тисяч євро.

Що відомо про "Данді Юнайтед"

Шотландський клуб з понад віковою історією – заснований у 1909 році. За популярністю поступається місцевим грандам – "Селтіку" та "Рейнджерсу", проте має право називатися топ-клубом національного рівня. Був чемпіоном Шотландії у 1983 році, двічі перемагав у Кубку.

На міжнародному рівні – грав у фіналі Кубка УЄФА-1986/87 та півфіналі Кубка чемпіонів-1983/84.

У останньому чемпіонаті Шотландії "Данді Юнайтед" посів 4-те місце, що дало йому право виступити в кваліфікації Ліги конференцій.