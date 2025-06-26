Шотландский топ-клуб неожиданно подписал голкипера середняка УПЛ: что известно о трансфере

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Что известно о соглашении

Контракт 25-летнего голкипера с шотландским клубом рассчитан на два года и имеет опцию продления еще на сезон.

Кучеренко выступал за ЛНЗ с января 2024 года, когда присоединился к команде на правах свободного агента после ухода из грузинской "Дилы". За это время провел за черкасцев 35 матчей, пропустил 46 голов и в 9-ти встречах сыграл на ноль.

Кто такой Евгений Кучеренко

Уроженец Киева, однако в профессиональный футбол пришел из академии донецкого "Шахтера".

В Украине играл за ковалевский "Колос", "Подолье" из Хмельницкого и ЛНЗ. За рубежом - в португальской "Униан Лейрия" и грузинской "Дили". Провел один поединок за молодежную сборную Украины. Transfermarkt оценивает Кучеренко в 600 тысяч евро.

Что известно о "Данди Юнайтед"

Шотландский клуб с более чем вековой историей - основан в 1909 году. По популярности уступает местным грандам - "Селтику" и "Рейнджерсу", однако имеет право называться топ-клубом национального уровня. Был чемпионом Шотландии в 1983 году, дважды побеждал в Кубке.

На международном уровне - играл в финале Кубка УЕФА-1986/87 и полуфинале Кубка чемпионов-1983/84.

В последнем чемпионате Шотландии "Данди Юнайтед" занял 4-е место, что дало ему право выступить в квалификации Лиги конференций.