Шотландія вважає "немислимим" візит Трампа до Британії, якщо він не змінить позиції щодо України

У Великій Британії зростає невдоволення можливим державним візитом президента США Дональда Трампа. У вівторок, 4 березня, перший міністр Шотландії Джон Свінні назвав цей візит "немислимим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews .

Перший міністр згадав суперечку Трампа та президента України Володимира Зеленського минулого тижня у Білому домі, а також оголошення американського президента про призупинення військової допомоги Києву. Усі ці кроки, на його думку, "можуть лише підвищити ризик того, що Росія стане ще більш зухвалою".

Тому, за словами Свінні, другий державний візит Трампа до Британії складно уявити, якщо президент США не змінить свою позицію щодо України.

"Росія є агресором у війні проти України. І якщо США продовжать дотримуватися своєї нинішньої позиції, то другий державний візит президента США Трампа стає немислимим", - зазначив Свінні.

У заяві перед парламентом Шотландії перший міністр також підтримав дії прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера щодо створення "коаліції охочих" для надання Україні гарантій безпеки після укладення мирної угоди.

"Тут, у Шотландії, ми завжди будемо стояти на боці України", - підкреслив Свінні.

Державний візит Трампа до Британії

Додамо, що на зустрічі у Вашингтоні минулого тижня Стармер передав Трампу запрошення від королівської сім'ї на "безпрецедентний" другий державний візит.

Однак після того, як Трамп під час сварки в Овальному кабінеті звинуватив Зеленського в тому, що він недостатньо вдячний за підтримку США у війні в Україні, деякі британські політики закликали відкликати запрошення. Втім Стармер відкинув заклики скасувати пропозицію про державний візит президенту США.