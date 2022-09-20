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Шотландія – Україна: Лунін оцінив готовність замінити травмованого Бущана

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Глазго, Вівторок 20 вересня 2022 15:16
Шотландія – Україна: Лунін оцінив готовність замінити травмованого Бущана Фото: Андрій Лунін і Андрій Пятов у таборі збірної України торік (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Резервний голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін поділився думками щодо підготовки національної команди до перенесеного матчу 1-го туру Ліги націй 2022/23 проти збірної Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня у Глазго. Поєдинок прийме стадіон "Гемпден Парк". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Український воротар побажав якнайвидше одужати основному кіперу збірної Бущану. Резервіст підтвердив, що не має проблем із кондиціями, оскільки звик до ролі підміни та працює над тим, щоб бути готовим увійти в гру в будь-який момент.

"Найважливіше – результат команди. Якщо я зможу допомогти, то добре. Звісно, завжди хочеться грати, відчувати цю атмосферу. Ти тренуєшся для того, щоб грати. Якщо мені довірять місце у воротах, то я зроблю все, аби допомогти", – заявив Лунін.

На місце у воротах "синьо-жовтих" у матчі проти Шотландії претендують також голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін і воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник. Ще один кіпер – Євген Волинець із ковалівського "Колоса" – готується до поєдинку проти Вірменії та другої зустрічі зі шотландцями.

Раніше УАФ оголосила про трансляцію трьох матчів Ліги націй в ефірі національного телемарафону "Єдині новини". Окрім того, поєдинки "синьо-жовтих" показуватиме офіційний YouTube-канал асоціації.

До слова, президент УАФ Павелко анонсував відсторонення збірної Росії від Євро-2024.

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