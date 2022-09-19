Шотландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Трансляция перенесенного матча 1-го тура Лиги наций УЕФА между сборной Шотландии и национальной командой Украины будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании Т2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости". Поединок вживую будут транслировать телеканалы "Суспильне", "1+1", "Интер" и ICTV.

Кроме того, сентябрьские матчи "сине-желтых" Украинская ассоциация футбола будет показывать в сети. Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале организации.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок сборных Шотландии и Украины за лидерство в группе B1 Лиги наций. В своих прогнозах они отдали предпочтение "Тартановой армии".

В свою очередь УЕФА получил жалобу от Российского футбольного союза на наставника сборной Украины Петракова. Функционеры государства-агрессора обвинили украинского тренера в "дискриминации россиян" и призвали к дисквалификации специалиста.