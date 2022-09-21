Шотландія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Шотландія – Україна

21 вересня, 21:45, Глазго, "Гемпден Парк", телетрансляція на "Суспільне", "1+1", "Інтер" та ICTV

Збірна України підійшла до ключового протистояння усього цьогорічного розіграшу Ліги націй. "Синьо-жовті" зустрінуться з головним конкурентом у боротьбі за підвищення в класі до дивізіону А. Опісля обидві команди проведуть ще по матчу, аби вдруге зустрітися у Кракові. Та подальші перспективи будуть окреслені в Глазго.

Турнірне становище та неймовірні кадрові проблеми змушують збірну України зіграти прагматично. Тренерський штаб на чолі з Олександром Петраковим, імовірно, триматиме в умі нічию як результат, що цілком задовольняє. Та навіть для нього "синьо-жовтим" доведеться неабияк попотіти.

У порівнянні з літніми матчами українська збірна втратила кількох провідних виконавців. Бущан, Зінченко та Шапаренко впродовж вересня національній команді не помічники. Тим часом Миколенко та Коваленко приїхали в табір "синьо-жовтих" із мікротравмами. Тож склад на "Гемпден Парк" буде неоптимальним.

Звісно, Петраков міг би повернутися до ідеї з трьома центрбеками. На папері захисна модель ще й віддзеркалила б формацію Шотландії. Однак, фланги "Тартанової армії" виглядають потужнішими, а віддавати такий козир у руки британців не варто.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Маклафлін, Хенлі, Робертсон, Браун – Бущан, Попов, Соболь, Миколенко, Зінченко, Шапаренко, Коваленко

Орієнтовні склади на матч Шотландія – Україна

Шотландія: Гордон – Мактоміней, Хендрі, Тірні – Паттерсон, Гілмор, Макгрегор, Хікі – Макгінн, Крісті – Адамс

Україна: Трубін – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Сидорчук – Ярмоленко, Маліновський, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

Переповнений лазарет збірної України ще кілька днів тому зробив її аутсайдером протистояння. Проте, кадрові проблеми спіткали і шотландців. Втрати Хенлі та Робертсона підрівняли шанси обох команд. Важливим буде стартовий відрізок. Якщо Україна втримається під тиском господарів, то обов'язково матиме нагоди забити далі. Натомість перший гол у виконанні "синьо-жовтих" може гарантувати позитивний результат.