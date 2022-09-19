Шотландия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

В перенесенном матче 1-го тура Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Шотландии в Глазго примет национальную команду Украины.

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill фаворитом поединка определили "Тартановую армию". На победу шотландцев принимают ставки с коэффициентом 2,40. В то же время кэф на вероятный успех "сине-желтых" и ничью идентичный – 3,00.

Для любителей угадывать точный счет интересной ставкой выглядит нулевая ничья с баллом 7,50. Персональные фанаты форварда Романа Яремчука могут заложиться на минимум дубль украинца с большим коэффициентом 17,00.

Похожие цифры подготовили и австрийцы из Bwin. Коэффициент на победу сборной Шотландии здесь немного выше – 2,45. Тем временем вероятность победы национальной команды Украины оценили баллом 3,00. Ничья стала наименее вероятным итогом – кэф 3,10.

Привлекательной для болельщиков выглядит двойная ставка – победа "сине-желтых" с голами обеих команд. Коэффициент на такой результат составил солидные 6,50. Непатриотичная ставка с победой шотландцев по итогам обоих таймов привлекает кэфом 8,50.

Накануне УАФ объявила о трансляции трех матчей Лиги наций в эфире национального телемарафона "Единые новости". Кроме того, поединки "сине-желтых" будет показывать официальный YouTube-канал ассоциации.