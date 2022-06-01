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Шотландия – Украина: анонс матча плей-офф квалификации к ЧМ-2022

Фото: Сборная Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Шотландии примет национальную команду Украины. Матч состоится на арене "Хэмпден Парк" в Глазго.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Шотландия – Украина

1 июня, 21:45, Глазго, "Хэмпден Парк", телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"

Сборная Украины подошла к важнейшему матчу двухлетнего цикла. Из-за развязанной РФ войны поединка с шотландцами могло не быть вообще. К счастью, европейские сборные проявили солидарность с Украиной и позволили сыграть в июне.

Этот вариант, однако, имел свои отрицательные стороны. Из-за досрочного завершения УПЛ 16 (!) исполнителей из обоймы Александра Петракова не играли в официальных матчах фактически полгода. Майские же поединки с "Боруссией" М, "Эмполи" и "Риекой" стали лучшей иллюстрацией к понятию товарищеских встреч.

Как следствие, тренерский штаб "сине-желтых", скорее всего, постарается максимально использовать легионеров в игровом тонусе. Миколенко, Ярмоленко, Малиновский, Зинченко и Яремчук почти гарантированно получат место в основе. Фактически безальтернативны также кипер и остальная часть обороны.

В настоящее время интрига сохраняется разве что по позиции левого вингера. Теоретически там могут сыграть даже Зубков, Соболь и Пихаленок. Но на деле Петраков будет выбирать между Цыганковым и Мудриком. На стороне "динамовца" опыт и статус звезды, за "горняка" – юношеская прыть и эффект неожиданности для соперника.

"Тартановая армия" проблем с формой не испытывает. Ведущие исполнители только что завершили насыщенный сезон в чемпионате Англии либо в шотландских грандах. А тот же Эндрю Робертсон с "Ливерпулем" проиграл финал Лиги чемпионов в прошлую субботу. Единственная потеря – Киран Тирни, но к его травматичности тренеры привыкли.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Тирни, Паттерсон, Джек – Тымчик

Под вопросом: Попов (Украина)

Ориентировочные составы на матч Шотландия – Украина

Шотландия: Гордон – Хендри, Хенли, Мактоминай – О'Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Робертсон – Макгинн, Кристи – Адамс

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Мудрик – Яремчук

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Матчи на вылет – всегда отдельная история. В отличие от поединков в длительных турнирах здесь на итоговый результат влияют десятки переменных. Обеим сборным не откажешь в желании. Шанс сразиться за последнюю путевку на Мундиаль выпадает нечасто. Стресс из-за войны в Украине может быть и негативом, и позитивом. На бумаге шансы команд выглядят равными, так что ничья в основные 90 минут вполне вероятна. А вот в овертайме уже не обойтись без щепотки Фортуны...

К слову, наставник сборной Петраков рассказал о моральном состоянии своих подопечных.

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