Шотландия - Украина: Петраков оценил душевное состояние сборной перед плей-офф отбора к ЧМ-2022

Об этом заявил главный тренер сборной Александр Петраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Наставник "сине-желтых" признал, что подготовить команду к противостоянию с шотландцами на фоне войны было сложно. Игроки сборной постоянно думают о своих семьях и событиях на родине.

"Приходилось как-то шутить, говорить им, что у нас своя война – на футбольном поле. Они молодцы, слушали, готовились, поэтому мы подходим к игре в боевом настроении", – рассказал Петраков.

Кроме того, главный тренер сборной назвал матч с Шотландией на данный момент важнейшим в своей карьере. Специалист также отреагировал на кадровые потери соперника, оставшегося без защитников Тирни и Паттерсона.

"У сборной Шотландии есть кем заменить этих игроков. Как и у нас. Что бы ни случилось – это национальная сборная. Там хорошая команда, хорошие исполнители, поэтому это не повлияет на игру", – резюмировал он.

Полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня. Начало поединка в 21:45. Победитель этой пары 5 июня сразится за последнюю путевку в Катар со сборной Уэльса.