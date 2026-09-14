Шотландія, Уельс і Північна Ірландія хочуть вийти зі складу Британії, щоб увійти до ЄС

Перші міністри Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії - Джон Свінні зі Шотландської національної партії (SNP), Рун ап Іорверт із "Плейд Кімру" та Мішель О'Ніл із "Шінн Фейн" - виступили разом на пресконференції в Кардіффі.

Це перший випадок, коли три ці частини Сполученого Королівства одночасно очолюють представники націоналістичних партій.

Політики заявили, що "часи Вестмінстера добігають кінця", а політичний ландшафт на Британських островах змінюється.

Свінні назвав зустріч "вирішальним моментом у конституційному розвитку Великої Британії".

За словами лідерів, їхні політичні рухи набирають обертів, а конституційні зміни стають дедалі ближчими.

Чого хочуть націоналісти

Представники трьох партій закликали визнати право їхніх націй на самовизначення. Вони також хочуть, щоб уряд Великої Британії готувався до можливих конституційних змін у кожній юрисдикції та сприяв їхньому проведенню.

Водночас політичні сили мають різні погляди на те, яким має бути майбутнє їхніх територій.

Шотландська національна партія виступає за незалежність Шотландії. "Плейд Кімру" прагне незалежності Уельсу. "Шінн Фейн" виступає за возз'єднання Північної Ірландії з рештою Ірландії.

Попри відмінності, лідери заявили про спільну рішучість домогтися того, щоб голоси їхніх націй були почуті.

Угода про співпрацю

Перші міністри підписали "меморандум про взаєморозуміння". Документ передбачає співпрацю задля побудови "сильнішої та справедливішої економіки", розвитку власних енергетичних ресурсів та спільного просування інтересів їхніх націй.

Окремо в меморандумі зазначено, що майбутнє цих націй "лежить у Європейському Союзі".

До зустрічі також долучилася Мері Лу Макдональд, голова "Шінн Фейн". Вона назвала підписання угоди "історичною подією".

"Це той момент, коли ми колективно відстоюємо наше невід'ємне право вирішувати наше майбутнє", - заявила Макдональд.

Водночас учасники наголосили, що кожна нація визначатиме свій подальший шлях самостійно та у власний час.

Таким чином, хоча Шотландія, Уельс і Північна Ірландія мають різні конституційні цілі, їхні націоналістичні лідери домовилися координувати дії та спільно виступати за право своїх націй визначати майбутнє.

