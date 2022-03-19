Шотландия и Уэльс готовы принять тысячи украинских беженцев

Программа "Homes for Ukraine" предусматривает, что украинцы, вынужденно покинувшие страну из-за российского вторжения и войны, могут договориться о размещении с физическими или юридическими лицами, но Соединенное Королевство в процессе не участвует. По схеме программы, домохозяйствам предоставляется 350 фунтов стерлингов в месяц для размещения украинских беженцев.

Шотландия и Уэльс сами инициировали госпомощь для украинцев, договорившись, что первая примет 3 тысячи мигрантов, а вторая - еще тысячу.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что в общей сложности 3 тысячи беженцев могут начать прибывать к ним "уже в эти выходные". Она добавила, что процесс зависит от согласия правительства Британии, поскольку "только министерство внутренних дел может выдавать визы".

В дополнение к финансовой поддержке, которую предоставит Лондон, правительство Шотландии выделяет 15 миллионов фунтов стерлингов на поддержку "немедленного реагирования".

Местным властям будет выделено чуть более 11 миллионов фунтов стерлингов из этого финансирования, из которых 2,25 миллиона фунтов стерлингов будут выделены на временное размещение, а еще 1,4 миллиона фунтов стерлингов будут выделены Шотландскому совету по делам беженцев для расширения их службы интеграции беженцев.

По словам министра Уэльса Саймона Харта, 10 236 жителей Уэльса выразили заинтересованность в размещении мигрантов из Украины и участии в программе "Homes for Ukraine". А в целом в Великобритании - таких 147 500 человек.

Программа позволяет украинцам, у которых нет семьи в Британии, получить визу на срок до 3 лет, а правительство Уэльса подтвердило, что возможность снимать комнаты по этой схеме будет "доступна для людей, покидающих Украину с 26 марта".

Дрейкфорд добавил, что украинские беженцы могут пользоваться услугами Transport for Wales в течение 6 месяцев.