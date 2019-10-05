В Шотландии тысячи людей вышли на марш за независимость

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 субботу, на "марш за независимость" вышли тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Какой день! 250 000 с нами маршируют за независимость", - написала в своем Twitter депутат парламента от Национальной партии Шотландии Джоанна Черри.

Кроме того, глава правительства Шотландии Никола Стерджен высказала в Twitter поддержку участникам марша. Обращаясь к участникам, она написала: "У вас отличный день. И не сомневайтесь - независимость грядет".

В минувшую среду Стерджен обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он намерен осуществить выход из ЕС без соглашения, что противоречит волеизъявлению шотландских избирателей. Стерджен заявила, что в ближайшие два года проведет еще один референдум о независимости Шотландии.