В Шотландии решили смягчить карантин раньше запланированного

В Шотландии с 16 апреля карантин будет смягчен раньше, чем ожидалось. В частности, будут отменены некоторые ограничения для внутренних поездок и встреч людей на открытом воздухе.
Об этом заявила 13 апреля первый министр Шотландии Никола Стерджен, передает Reuters.
По ее словам, людям будет разрешено путешествовать в любую точку Шотландии, чтобы иметь возможность увидеть родных и друзей. Ранее планировалось отменить такие карантинные ограничения 26 апреля.
Так, власти Шотландии разрешили на десять дней раньше запланированного встречи до шестерых человек из шести разных семей. Ранее были разрешены встречи до четырех человек с максимум двух семей.
Напомним, в Великобритании 12 апреля началось смягчение карантина. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии COVID-19.
В стране отменили комендантский час, который действовал ранее. Также разрешено работать пабам и ресторанам на открытом воздухе. Открылись и некоторые магазины, разрешено работать салонам красоты и тренажерным залам.
Отметим, что бороться с коронавирусом Британии помогли жесткие ограничения и вакцинация. В стране вакцинировали почти половину взрослого населения, а карантин и жесткие меры изоляции снизили смертность более чем на 95%.
При этом в воскресенье зафиксировали всего 7 смертей от коронавируса. Это самый низкий показатель смертности с 14 сентября.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже готовится к сезону путешествий.