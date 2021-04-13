У Шотландії вирішили пом'якшити карантин раніше запланованого

У Шотландії з 16 квітня карантин буде пом'якшено раніше, ніж очікувалося. Зокрема, будуть скасовані деякі обмеження для внутрішніх поїздок та зустрічей людей на відкритому повітрі.

Про це заявила 13 квітня перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, передає Reuters .

Відтак, влада Шотландії дозволила на десять днів раніше запланованого зустрічі до шістьох людей з шістьох різних сімей. Раніше були дозволені зустрічі до чотирьох людей з максимум двох сімей.

За її словами, людям буде дозволено подорожувати в будь-яку точку Шотландії, аби мати змогу побачити рідних та друзів. Раніше планувалося скасувати такі карантинні обмеження 26 квітня.

Нагадаємо, у Великій Британії 12 квітня почалося пом'якшення карантину. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон назвав це важливим кроком на шляху до звільнення від обмежень пандемії COVID-19.

У країні скасували комендантську годину, яка діяла раніше. Також дозволено працювати пабам і ресторанам на відкритому повітрі. Відкрились і деякі магазини, дозволено працювати салонам краси й тренажерним залам.

Зазначимо, що боротися з коронавірусом Британії допомогли жорсткі обмеження і вакцинація. В країні вакцинували майже половину дорослого населення, а карантин та жорсткі заходи ізоляції знизили смертність більш ніж на 95%.

При цьому у неділю зафіксували всього 7 смертей від коронавірусу. Це найнижчий показник смертності з 14 вересня.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже готується до сезону подорожей.