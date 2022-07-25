UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Шотландии правозащитники выступают против поселения беженцев из Украины на пароме

Фото: в Шотландии правозащитники выступают против поселения беженцев из Украины на пароме (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Шотландии правозащитники обеспокоены тем, что беженцев из Украины хотят поселить на эстонском пароме. Это может быть слишком неудобно для длительного проживания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы расположить его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть от всех украинских беженцев, находящихся сейчас в стране.

Однако шотландские и эстонские правозащитники выступают против этой идеи, так как каюты корабля довольно неплохие лишь для одной ночи, однако не являются пригодными для долговременного жизни. Там тесно и во многих каютах нет иллюминаторов.

Шотландия, со своей стороны, взяла пример с Эстонии: в стране арендовали аналогичный паром и временно заселили туда 1,9 тысячи беженцев, а на прошлой неделе аренду продлили до октября.

Украинские беженцы ехали в Шотландию рассчитывая на введенный властями механизм приема, который предусматривал предоставление жилья от частных владельцев в обмен на деньги от правительства. Однако правительству страны пришлось остановить действие этого механизма из-за брака годного свободного жилья.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШотландияУкраина