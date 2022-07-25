В Шотландии правозащитники выступают против поселения беженцев из Украины на пароме

Шотландия арендовала у эстонской компании большой морской паром Victoria, чтобы расположить его в одном из своих портов и поселить на нем десятую часть от всех украинских беженцев, находящихся сейчас в стране.

Однако шотландские и эстонские правозащитники выступают против этой идеи, так как каюты корабля довольно неплохие лишь для одной ночи, однако не являются пригодными для долговременного жизни. Там тесно и во многих каютах нет иллюминаторов.

Шотландия, со своей стороны, взяла пример с Эстонии: в стране арендовали аналогичный паром и временно заселили туда 1,9 тысячи беженцев, а на прошлой неделе аренду продлили до октября.

Украинские беженцы ехали в Шотландию рассчитывая на введенный властями механизм приема, который предусматривал предоставление жилья от частных владельцев в обмен на деньги от правительства. Однако правительству страны пришлось остановить действие этого механизма из-за брака годного свободного жилья.