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В Шотландии на полицейских напал мужчина с ножом

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 18:30
Фото: полиция Шотландии (bbc.com)
Фото: полиция Шотландии (bbc.com)

Двух полицейских госпитализировали

В Шотландии на двух полицейских напал мужчина с ножом, полицейских госпитализировали. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, правоохранители прибыли по вызову, когда на них напал мужчина с ножом.

Мужчина-полицейский, который был ранен в шею, находится в тяжелом состоянии, а женщина-офицер получила легкие травмы руки. Полиция арестовала 43-летнего мужчину в связи с инцидентом. Его также доставили в больницу.

Отмечается, подозреваемый смог пробежать небольшое расстояние, прежде чем его сбили два полицейских автомобиля.

Глава полиции Шотландии, похвалил "невероятную храбрость" офицеров. По данным СМИ, нападение не связан с терроризмом.

Напомним, ранее террористическая группировка "Исламское государство" ("ИД") взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Бельгии.

Добавим, что в Бельгии мужчина убил двух полицейских и пассажира автомобиля, который проезжал мимо. После нападения на полицейских в кафе Cafe des Augustins, преступник взял в заложницы женщину, которая работает в расположенной рядом школе. Впоследствии он был застрелен полицией.

Основной версией происшествия был теракт. Погибшему мужчине, который находился в автомобиле, было 22 года.

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Теги публикации: полиция, Шотландия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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