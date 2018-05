"ІД" взяла на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії

Внаслідок нападу загинуло троє людей

Терористичне угруповання "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за смертельний напад на поліцейських у Бельгії", - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Islamic State group claims deadly attack on Belgium police, according to propaganda agency