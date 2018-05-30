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"ІД" взяла на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії

НовиниНадзвичайні події    30.05.2018 - 21:47
Фото: поліція Бельгії (twitter.com/TalezMty)
Фото: поліція Бельгії (twitter.com/TalezMty)

Внаслідок нападу загинуло троє людей

Терористичне угруповання "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за смертельний напад на поліцейських у Бельгії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Бельгії чоловік убив двох поліцейських і пасажира автомобіля, який проїздив повз. Після нападу на поліцейських у кафе Cafe des Augustins, злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює у розташованій поруч школі. Згодом він був застрелений поліцією.

Основною версією події був теракт. Загиблому чоловікові, який перебував в автомобілі, було 22 роки.

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Теги публікації: Бельгия, Теракт, загиблі  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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