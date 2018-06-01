У Шотландії на поліцейських напав чоловік із ножем

Двох поліцейських госпіталізували

У Шотландії на двох поліцейських напав чоловік із ножем, поліцейських госпіталізували. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, правоохоронці прибули за викликом, коли на них напав чоловік із ножем.

Чоловік-поліцейський, який був поранений в шию, перебуває у важкому стані, а жінка-офіцер отримала легкі травми руки. Поліція заарештувала 43-річного чоловіка у зв'язку з інцидентом. Його також доставили в лікарню.

Зазначається, підозрюваний зміг пробігти невелику відстань, перш ніж його збили два поліцейських автомобілі.

Очільник поліції Шотландії, похвалив "неймовірну хоробрість" офіцерів. За даними ЗМІ, напад не пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, раніше терористичне угруповання "Ісламська держава" ("ІД") взяло на себе відповідальність за напад на поліцейських у Бельгії.

Додамо, що у Бельгії чоловік убив двох поліцейських і пасажира автомобіля, який проїздив повз. Після нападу на поліцейських у кафе Cafe des Augustins, злочинець взяв у заручниці жінку, яка працює у розташованій поруч школі. Згодом він був застрелений поліцією.

Основною версією події був теракт. Загиблому чоловікові, який перебував в автомобілі, було 22 роки.