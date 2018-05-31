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Интервью

Сhosun: Ким Чен Ын боится выезжать из КНДР, опасаясь военного переворота

НовостиПолитика    31.05.2018 - 13:46
Фото: Ким Чен ЫН (flickr.com koreanet)
Фото: Ким Чен ЫН (flickr.com koreanet)

Это будет первый раз, когда лидер КНДР уедет из Пхеньяна в уже установленную дату

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опасается возможного военного переворота во время его отсутствия в стране из-за участия в саммите с главой США Дональдом Трампом в Сингапуре. Об этом сообщает местное издание Сhosun.com.

"За исключением посещения Китая дважды в этом году, Ким Чен ЫН никогда не покидал Северную Корею с момента прихода к власти… И это будет первый раз, когда он уедет из Пхеньяна в установленную дату, поэтому он, вероятно, беспокоится о многом", - подчеркивает издание.

Указано, что дневное расписание Кима известно лишь немногим приближенным партийным лицам. Подчеркивается, что любые сообщения в государственных СМИ публикуются только после его поездок или публичных выступлений, а вот дата саммита в Сингапуре уже объявлена.

"Если в Северной Корее есть какие-то силы, которые выступают против режима Ким Чен Ына, они точно будут знать, когда действовать", - отметил один из источников издания.

Напомним, в четверг госсекретарь США Майк Помпео и заведующий отделом единого фронта трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке. Так, собеседники обсуждают подготовку саммита в Сингапуре.

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Теги публикации: КНДР, Ким Чен Ын, военный переворот  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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