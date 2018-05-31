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Сhosun: Кім Чен Ин боїться виїжджати з КНДР, побоюючись військового перевороту

НовиниПолітика    31.05.2018 - 13:46
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com koreanet)
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com koreanet)

Це буде перший раз, коли лідер КНДР поїде з Пхеньяну в уже встановлену дату

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин побоюється можливого військового перевороту під час його відсутності в країні через участь у саміті з главою США Дональдом Трампом в Сінгапурі. Про це повідомляє місцеве видання Сhosun.com.

"За винятком відвідин Китаю двічі в цьому році, Кім Чен Ин ніколи не покидав Північну Корею з моменту приходу до влади... І це буде перший раз, коли він виїде з Пхеньяну у встановлену дату, тому він, ймовірно, турбується про багато що", - підкреслює видання.

Зазначено, що денний розклад Кіма відомий лише деяким наближеним партійним особам. Підкреслюється, що будь-які повідомлення у державних ЗМІ публікуються тільки після його поїздок або публічних виступів, а ось дата саміту в Сінгапурі вже оголошена.

"Якщо в Північній Кореї є якісь сили, які виступають проти режиму Кім Чен Ина, вони точно знатимуть, коли діяти", - зазначило одне з джерел видання.

Нагадаємо, в четвер держсекретар США Майк Помпео і завідувач відділом єдиного фронту трудової партії КНДР Кім Ен Чхоль почали зустріч у Нью-Йорку. Так, співрозмовники обговорюють підготовку саміту в Сінгапурі.

У Білому домі підтвердили зустріч Помпео з представником КНДР в Нью-Йорку У Сінгапур для підготовки зустрічі Трампа з Ином прибули делегації КНДР і США
Теги публікації: КНДР, Кім Чен Ин, военный переворот  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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