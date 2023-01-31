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У Шостці стався вибух на підприємстві: могла потрапити ракета

Фото: У Шостці стався вибух на підприємстві (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У місті Шостка Сумської області в одному із підприємств стався вибух. Попередньо до будівлі потрапила ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

"Близько 18.20 на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що на території одного з державних підприємств в місті Шостка (Сумська область) стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Військові встановили, що до промислової будівлі потрапила, попередньо, ракета. При цьому пошкодивши дах, перекриття, вікна.

Внаслідок вибуху на підприємстві постраждали двоє людей, їх госпіталізували.

Фото: У Шостці стався вибух на підприємстві (t.me/ok_pivnich1)

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. У результаті було зафіксовано 18 "прильотів".

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Сумська областьВибухВійна Росії проти України