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Шоста ракетка України провалилася на старті турніру в Сінгапурі

Сінгапур, Вівторок 28 січня 2025 13:46
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Шоста ракетка України провалилася на старті турніру в Сінгапурі Фото: Юлія Стародубцева (WTA)
Автор: Андрій Костенко

Юлія Стародубцева програла в стартовому колі турніру WTA 250 Singapore Tennis Open першій ракетці Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

WTA 250 Singapore Tennis Open, перше коло

Юлія Стародубцева – Татьяна Марія – 6:2, 1:6, 2:6

Шоста ракетка України, яка в оновленому рейтингу WTA втратила одразу 11 позицій та тепер є 111-ю ракеткою світу, не змогла здобути першу перемогу в 2025 році.

Хоча після першого сету поєдинку з лідеркою німецького жіночого тенісу, 73-ю в світі Татьяною Марією, здавалось, що для українки все завершиться добре.

Стародубцева вдало почала та легко забрала стартову партію, віддавши суперниці лише два гейми. Проте в другій все кардинально змінилось. Українка змогла взяти лише один гейм, програючи 0:5. У вирішальному третьому сеті німкеня також легко впоралася з українською опоненткою.

Матч тривав 2 години 4 хвилини. Це була перша очна зустріч тенісисток. Стародубцева залишає турнір вже після першого поєдинку.

Це третя поразка шостої ракетки України в 2025 році. Раніше вона поступалась на старті турніру в новозеландському Окленді та в першому колі Australian Open. А загалом це вже шоста поразка Стародубцевої поспіль. Вона не може виграти з 5 жовтня 2024 року, коли на старті кваліфікації турніру в китайському Ухані перемогла іншу німкеню – Лауру Зігемунд.

Раніше представили повну галерею чемпіонів Australian Open 2025 року.

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