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Шестая ракетка Украины провалилась на старте турнира в Сингапуре

Сингапур, Вторник 28 января 2025 13:46
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Шестая ракетка Украины провалилась на старте турнира в Сингапуре Фото: Юлия Стародубцева (WTA)
Автор: Андрей Костенко

Юлия Стародубцева проиграла в стартовом круге турнира WTA 250 Singapore Tennis Open первой ракетке Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

WTA 250 Singapore Tennis Open, первый круг

Юлия Стародубцева - Татьяна Мария - 6:2, 1:6, 2:6

Шестая ракетка Украины, которая в обновленном рейтинге WTA потеряла сразу 11 позиций и теперь является 111-й ракеткой мира, не смогла одержать первую победу в 2025 году.

Хотя после первого сета поединка с лидером немецкого женского тенниса, 73-й в мире Татьяной Марией, казалось, что для украинки все завершится хорошо.

Стародубцева удачно начала и легко забрала стартовую партию, отдав сопернице лишь два гейма. Однако во второй все кардинально изменилось. Украинка смогла взять лишь один гейм, проигрывая 0:5. В решающем третьем сете немка также легко справилась с украинской оппоненткой.

Матч длился 2 часа 4 минуты. Это была первая очная встреча теннисисток. Стародубцева покидает турнир уже после первого поединка.

Это третье поражение шестой ракетки Украины в 2025 году. Ранее она уступала на старте турнира в новозеландском Окленде и в первом круге Australian Open. В целом это уже шестое поражение Стародубцевой подряд. Она не может выиграть с 5 октября 2024 года, когда на старте квалификации турнира в китайском Ухане победила другую немку - Лауру Зигемунд.

Ранее представили полную галерею чемпионов Australian Open 2025 года.

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