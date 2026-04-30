Shorts, TikTok та Reels на телевізорі: Google TV готує масштабне оновлення

13:48 30.04.2026 Чт
2 хв
Техногігант анонсував велике оновлення для платформи Google TV
aimg Ольга Завада
Google готує масштабне оновлення для смарт-телевізорів (фото: Magnific)

Техногігант анонсував велике оновлення для платформи Google TV, яке покликане зробити перегляд коротких вертикальних відео зручнішим. Вже влітку на головній сторінці пристроїв з'явиться окремий рядок "Короткі відео для вас" (Short videos for you).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог Google.

Перегляд коротких роликів став щоденною звичкою для мільйонів, тому Google виносить цей контент безпосередньо на Домашню сторінку (Home page). Рядок "Short videos for you" запропонує персоналізований фід (структурований список), який розпочнеться з YouTube Shorts.

Перегляд шортсів скоро стане доступним на телевізорі (скриншот: Google)

Перегляд шортсів скоро стане доступним на телевізорі (скриншот: Google)

Хоча першими оновлення отримають користувачі у США, формат подачі натякає на майбутню інтеграцію інших сервісів, як-от TikTok. А отже - слід очікувати й глобальне впровадження сервісу.

Інструменти Gemini: Nano Banana та Veo

Завдяки новій вкладці Gemini телевізор стає інструментом для розваг та творчості. Що доступно:

Генерація зображень (Nano Banana): користувачі у колі родини можуть створювати кумедні образи за голосовим запитом. Наприклад, можна попросити ШІ "одягнути тата у безглузде вбрання" на сімейному фото або перенести себе в інше місто.

Створення відео (Veo): модель дозволяє генерувати кастомні ролики з нуля або додавати рух до вже завантажених фото.

"Тепер можна буквально втілити будь-яку фантазію на великому екрані, наприклад, "змусити дідуся танцювати місячну ходу у космосі", - зазначають розробники.

Новий рівень роботи з Google Photos

У компанії акцентують, що телевізор тепер краще інтегрований із персональною фотогалереєю завдяки розумним алгоритмам:

Інтелектуальний пошук: достатньо попросити Gemini знайти фото з конкретної відпустки чи вечірки, і система видасть результати у зручному для перегляду форматі.

Персоналізована фотогалерея доступна у вашому телевізорі (скриншот: Google)

Персоналізована фотогалерея доступна у вашому телевізорі (скриншот: Google)

Фоторемікси: будь-який вдалий кадр можна миттєво перетворити на "витвір мистецтва", обравши стиль акварелі або олійного живопису.

Динамічні слайд-шоу: у режимі очікування телевізор може транслювати будь-який альбом Google Photos у вигляді яскравих колажів. Ця функція стане доступною для користувачів Google TV у всьому світі.

Пошук і ремікси фото наразі запускаються на пристроях із Gemini у США, тоді як динамічні заставки розгортаються глобально на всіх сумісних моделях.

