UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Шон Пенн в письме к Ермаку: "Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества"

Автор: Артем Горовенко

Знаменитый американский актер и режиссер, лауреат премии "Оскар" Шон Пенн написал письмо главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. В частности, он написал, что Путин совершает самую ужасную ошибку для всего человечества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ермака в Facebook.

"Это уже жестокая ошибка, связанная с отнятием жизней и разбитыми сердцами, и если он не уступит, я считаю, что г-н Путин совершит самую ужасную ошибку для всего человечества. Президент Зеленский и украинский народ стали историческими символами мужества и принципиальности. Украина - первопроходцы демократического стремления к мечтам. Если мы позволим им сразиться самим, наш дух как Америки будет потерян.", - написал в письме Шон Пенн.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Украину прибыл Шон Пенн. Он заснимет военную агрессию России и преступления путинских войск против нашего народа

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинАндрей Ермак