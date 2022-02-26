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Шон Пенн у листі до Єрмака: "Путін робить найжахливішу помилку для всього людства"

Автор: Артем Горовенко

Знаменитий американський актор і режисер, лауреат премії "Оскар" Шон Пенн написав листа голові Офісу президента України Андрію Єрмаку. Зокрема, він написав, що Путін робить найжахливішу помилку для всього людства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єрмака у Facebook.

"Це вже жорстока помилка, пов'язана з відібранням життів і розбитими серцями, І якщо він не поступиться, я вважаю, що пан Путін зробить найжахливішу помилку для всього людства. Президент Зеленський і український народ стали історичними символами мужності і принциповості. Україна - першопроходці демократичного прагнення до мрій. Якщо ми дозволимо їм битися самим, наш дух як Америки буде втрачено", - написав у листі Шон Пенн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україну прибув Шон Пенн. Він зніме військову агресію Росії і злочини путінських військ проти нашого народу

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Володимир ПутінАндрій Єрмак